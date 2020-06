L'uno indossava un terribile montone, l'altro aveva i capelli lunghi. Robe da anni 80: «Io penso di averne avuti 18», stima Luca Zaia; «Io qualcuno di più», annuisce Albertino. Quella vecchia foto, tornata a circolare nei social, ha fatto nuovamente incontrare il governatore e il deejay, in una chiacchierata radiofonica diventata virale in queste ore. Sei minuti di amarcord sul comune passato tra il popolo della notte, ma pure del giorno. «Ti ricordi che ci vedevamo di pomeriggio?», chiede Alba. «Beh sì risponde Zaia perché io organizzavo le feste studentesche, mi pagavo gli studi facendo il pierre, sono quello che ha inventato gli inviti cartacei. Tu eri l'ospite per cui i ragazzi facevano la coda». Da allora è cambiato tutto, ma ripensando a quei tempi, il presidente della Regione dice che lo rifarebbe: «La discoteca è una scuola di vita, per me è stata una grande opportunità di crescita. Per questo spero di riaprire anche le discoteche dal 15 giugno». Nell'attesa, una canzone da dedicare al Veneto? Zaia propone Rhythm of the night. E chi la cantava? Corona... (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA