«È l'Europa che dovrebbe essere indagata Conte forzi la mano come fece Berlusconi»

È l'Europa che dovrebbe essere indagata, altro che Salvini Se ci fosse un tribunale della storia che giudicasse gli ultimi dieci anni di politiche migratorie europee, l'Europa dovrebbe esser condannata con rito abbreviato per omissione totale del suo compito e degli impegni presi, per l'assoluta inesistenza della Commissione e le promesse mancate dei Paesi cosiddetti volenterosi». Franco Frattini, ex ministro degli Esteri ed ex vicepresidente della Commissione, oggi a capo della Sioi, da magistrato premette di non voler commentare le azioni...