Revocato dalla Fondazione Italia-Usa il premio destinato a Pier Paolo Pandolfi. «Alla luce della gravità dei comportamenti emersi, la Fondazione Italia Usa ha deliberato la revoca del Premio America che era stato conferito nel 2014 a Pier Paolo Pandolfi - si legge -. Il Premio America è un riconoscimento di grande valore civile ed istituzionale, che viene consegnato durante una cerimonia solenne alla Camera dei Deputati. Sono premiate alte personalità di chiara fama, e di assoluta eccellenza nei rispettivi campi di interesse ed attività, che si sono distinte per il loro operato in favore dell'amicizia tra i due Paesi». È la prima volta in 12 anni che il premio viene revocato, tra gli oltre 100 assegnati. «Non possiamo tollerare che il nostro più alto riconoscimento - spiega il fondatore Corrado Maria Daclon - sia nelle mani di una persona che leggiamo accusata di molestie verso una ricercatrice perpetrate per mesi peraltro abusando della propria autorità. La Fondazione, che raduna al suo interno oltre 120 personalità di fama mondiale, non accetterà mai che i diritti delle donne e la loro dignità possano essere messi in discussione». (g.pip.)

