E il premier irlandese invita la delegazione Lgbt all'incontro istituzionale con il Pontefice

IL CASODUBLINO Forse è la prima volta in assoluto che una delegazione Lgbt, acronimo inglese che sta per lesbiche, gay, bisex e transgender, viene invitata da un Primo Ministro a partecipare ad un incontro istituzionale con il Papa. Ieri mattina tra ambasciatori, politici, accademici e altre personalità della società irlandese, qualcuno ha riconosciuto nel parterre di vip, i volti di alcuni attivisti, in giacca e cravatta e vestiti appropriati, naturalmente senza spille e bandiere arcobaleno. Una presenza significativa e simbolica.Non è un...