L'ANNUNCIO«Posso confermare che Akhundzada è a Kandahar. Presto apparirà in pubblico». La comunicazione arriva dal vice portavoce dei talebani Bilal Karimi, e ha l'obiettivo di diradare le ombre riguardo alla mancata presenza sulla scena di Haibatullah Akhundzada, il sessantenne originario di Kandahar, considerato il leader in carica del movimento talebano. Nessuno lo aveva più visto, tanto da far ipotizzare che fosse mporto, forse anche...