E il dissidente grillino citò Formica: la politica è sangue e m..., io voto sì

IL RACCONTOROMA Salvini arriva al Senato alle 19.15, ci rimane per venti minuti al massimo, vota poi va via ridendo. Camicia bianca per far risaltare l'abbronzatura, si apparta per un secondo vicino la sala del governo di palazzo Madama, ripete tra se' il discorso da fare davanti alle telecamere, ringrazia la Vergine Maria. Per tutta la giornata è stato il convitato di pietra di una discussione a tratti surreale. Altro che governo in difficoltà. «Qui nessuno ha voglia di andare a casa»: lo certificano tutti, dagli esponenti di maggioranza...