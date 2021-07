Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOVENEZIA Il ddl Zan infiamma il consiglio regionale del Veneto. L'invito rivolto da Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo) alle forze politiche presenti in Parlamento ad attivarsi presso il Governo per sostenere in tempi brevi l'approvazione del ddl Zan ha surriscaldato gli animi, tanto da costringere il presidente dell'assemblea Roberto Ciambetti a richiamare più volte all'ordine i colleghi e a sospendere temporaneamente la seduta....