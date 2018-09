E il Consiglio di Stato dà ragione alla Coop al centro dell'inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCONFITTAPADOVA Edeco batte prefettura di Padova due a zero. La cooperativa pigliatutto sul fronte della gestione dei migranti per la quale vede i suoi vertici indagati per frode nelle forniture pubbliche, turbativa d'asta, truffa e falso, ha vinto al Consiglio di Stato al quale gli uffici territoriali padovani avevano fatto appello. L'oggetto della contesa è il bando che assegnava nel marzo del 2017 alla cooperativa Badia Grande di Trapani la gestione dell'hub di Bagnoli, arrivato anche a 900 migranti; oggi sono meno di 300.Edeco, quarta...