E il capo dei pm: niente prove su un nesso tra Ong e scafisti

IL PARLAMENTOROMA «Fino ad oggi non sono mai emerse collusioni tra le ong e i trafficanti di esseri umani». A mettere un punto fermo su uno degli interrogativi che serpeggiano da tempo sui presunti accordi tra le organizzazioni non governative e le bande criminali che sfruttano disperati è il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che durante la sua audizione davanti alle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera, parla del decreto sicurezza bis, non risparmiando le critiche alla norma approvata di recente e fortemente...