LA SVOLTA

LONDRA L'alba di una nuova era è iniziata ieri sera alle 11 di sera ora locale in un paese piovoso come al solito, forse più caldo del solito, dopo un gioco di luci proiettato su Downing Street come unico effimero festeggiamento ufficiale di un momento storico tutt'altro che condiviso. «Non è una fine ma un inizio», ha detto in un messaggio alla nazione il premier Boris Johnson, alle prese con un paese ancora spaccato lungo le linee del referendum del 2016, «è il momento in cui sorge l'aurora e si apre il sipario su un nuovo atto della nostra grande storia nazionale».

Per il premier la decisione di lasciare una Ue che si è «evoluta in una direzione diversa» da quella sperata dal Regno Unito permette di recuperare «il potere di un'azione e di un pensiero indipendente», con una «cooperazione amichevole tra la Ue e un Regno Unito energico», capace di essere al contempo un «grande potere europeo» e «veramente globale nella sua portata e nelle sue ambizioni». Parole ancora da campagna elettorale, che poco dicono di come il governo affronterà i prossimi, cruciali mesi e il compito di definire quei rapporti futuri con l'Unione europea da cui dipende così tanta della stabilità economica del paese. Ma per ora Johnson continua la sua luna di miele con gli elettori e ieri, per marcare la sua vicinanza alle zone operaie o ex operaie del Nord che hanno votato Brexit, ha tenuto una riunione del governo a Sunderland, la prima città che nel 2016 ha annunciato una maggioranza per il leave. Ma per il resto il governo si è tenuto ben alla larga dalle manifestazioni di piazza e il premier ha preferito trascorrere la serata in compagnia del suo team e dello staff di Team Leave. Parliament Square è stata lasciata ai brexiteer', con una serata con le personalità di spicco della campagna, da Nigel Farage al patron della catena di pub popolari Wetherspoon, pronti a dare battaglia qualora il governo non realizzasse una Brexit abbastanza drastica, mentre gli europeisti ancora decisi a far sentire la loro voce si sono radunati poco lontano, con una veglia con candele e striscioni.

I NEGOZIATI

In molti sperano che una volta che i negoziati con Bruxelles entreranno nel vivo dell'azione e che emergerà l'impossibilità di un accordo commerciale vantaggioso in grado di preservare gli attuali benefici sarà possibile tornare a fare pressione sui singoli temi, ma tutti sono concordi nel dire che ormai la Brexit è cosa fatta. Anche Tony Blair, l'ex premier che negli ultimi quattro anni ha messo tutto il suo peso a servizio del remain', rischiando a volte di danneggiare la causa per via di una figura pubblica pesantemente compromessa presso un'ampia fetta dell'opinione pubblica, ha suggerito di cercare di «trarre il più possibile» dalla situazione attuale, con «determinato ottimismo», perché sarebbe irresponsabile ripiegare nella delusione e lasciare campo libero agli oltranzisti. È «sufficientemente importante per il nostro paese da non consentirci di essere assenti», ha dichiarato. Lord Adonis, anch'egli instancabile attivista a favore della Ue, ha esortato a «limitare i danni», anche perché «le decisioni difficili devono ancora essere prese» e le generazioni più giovani, più europeiste, potrebbero in un futuro prossimo voler ribaltare lo stato attuale delle cose. E Gina Miller, la donna d'affari a cui si deve la possibilità di aver fatto votare il Parlamento sulla Brexit, ha chiesto che oltre alla parola stessa Brexit vengano aboliti anche leave e remain. Perché il paese è troppo spaccato per andare avanti così, come dimostra quanto avvenuto ieri sulle famose scogliere bianche di Dover: sono state proiettate le immagini di due veterani di guerra ultranovantenni che dichiaravano il loro attaccamento all'Europa proprio a pochi metri da paesini che hanno indetto feste di ogni tipo per celebrare di essersi «ripresi il controllo», finalmente.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

