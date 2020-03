È il 23 novembre 1980. Vito Cianci è un diciottenne aspirante studente di Medicina che si trova, improvvisamente, a vivere in prima persona la tragedia del terremoto in Irpinia. Nella sua lunga carriera l'attuale direttore del Pronto soccorso di Padova ne ha poi viste di tutti i colori: dal sisma dell'Aquila all'alluvione nella provincia vicentina, sempre in prima linea. «Ma una cosa simile - racconta tra un intervento e l'altro - non l'avevo mai vista. Questo è davvero un momento critico».

Perché questa emergenza è diversa da tutte le altre?

«Perché è una novità assoluta, non puoi mai essere preparato se non conosci a fondo il nemico. E noi il nemico lo stiamo ancora studiando. Ne sapremo qualcosa di più, credo, alla fine della prossima settimana».

Davanti al Pronto soccorso avete allestito una grande tenda. La state utilizzando?

«Praticamente tutti i giorni. Serve a isolare i pazienti che arrivano con una sospetta positività al Coronavirus. È importante che non entrino in contatto con il resto della struttura, quindi i primi accertamenti vengono svolti lì dentro. Dopo, se risultano positivi, vengono trasportati seguendo un percorso dedicato al reparto di Malattie infettive».

I suoi uomini lavorano bardati dalla testa ai piedi.

«Certo, soprattutto in zona rossa. Mascherine di nuova generazione, sovracamice e se serve anche la visiera. Nessuno può permettersi di essere contagiato. Il Pronto soccorso conta complessivamente quasi novanta lavoratori e devo dire che si stanno davvero comportando come leoni».

Dei pazienti che arrivano, quanti risultano positivi?

«Circa il 15% arriva in Pronto soccorso per questo motivo, ma poi le percentuali di quelli effettivamente positivi sono ben più basse. Minimali. Noi siamo la prima linea e tanti arrivano con quella paura, ma dopo i primi controlli per fortuna la maggior parte si tranquillizza».

Accessi aumentati o calati?

«In una giornata normale, prima dell'emergenza, contavamo mediamente 300 accessi al giorno. Nei primi giorni dopo lo scoppio dell'epidemia siamo scesi anche a 150. La paura c'era eccome, ma ora noto anche grande maturità. La gente sta capendo quando rivolgersi al medico di base e quando subito a noi».

