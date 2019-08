E Grillo avverte Di Maio: non inseguire le poltrone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La tensione esplode all'ora di cena. Quando Beppe Grillo con un post irrompe nella snervante trattativa sul ruolo di Luigi Di Maio nel futuro esecutivo: «Oggi è l'occasione di dimostrare a noi stessi ed agli altri che le poltrone non c'entrano nulla: i ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza, assolutamente al di fuori dalla politica». Una mazzata sulle ambizioni del capo politico grillino che in questa fase si trova a camminare in un tunnel dove non ritrova più i punti di...