LA SERRATA

Il Salone di Ginevra chiude ancora prima di aprire i battenti. Non si terrà dunque la 90esima edizione del GIMS, che avrebbe dovuto accogliere da lunedì 2 marzo, i giornalisti e dal 5 al 15 marzo il pubblico. La decisione, che è legata al crescente numero di casi di coronavirus segnalati nel Paese, è stata presa ieri a Berna dal Consiglio Federale, su disposizione dell'Ufficio Federale della Sanità. Il Consiglio ha stabilito che nei prossimi giorni non possono aver luogo manifestazioni con oltre 1.000 persone. I biglietti saranno rimborsati, le istruzioni sul sito ufficiale del salone: www.gims.swiss.

Il divieto, entrato in vigore immediatamente, vige almeno fino al 15 marzo, casualmente fino proprio al giorno in cui avrebbe chiuso la manifestazione svizzera. «Ci rammarichiamo per questa situazione ma la salute di tutti i partecipanti è la nostra priorità e quella dei nostri espositori. Questo è un caso di forza maggiore e comporta una perdita enorme per i produttori che hanno investito massicciamente nella loro presenza a Ginevra. Tuttavia, siamo convinti che capiranno questa decisione. Vorremmo ringraziare calorosamente tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione dell'edizione 2020 di Gims». Queste le parole del presidente del Consiglio della Fondazione del Salone Maurice Turrettini.

Spostata in altra sede uno degli eventi più prestigiosi in calendario nell'ambito del Gims 2020, ovvero l'annuncio del modello vincitore del premio Car of the Year, che verrà proclamata ugualmente come da programma il 2 marzo. L'esito di questo tradizionale evento che si doveva svolgere a margine del Salone, potrà comunque essere seguito online all'indirizzo http://www.caroftheyear.org/.

Samuele Pifferi

