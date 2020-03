IL FOCUS

ROMA Per ironia della sorte quest'anno gli 8.600 dipendenti della Fincantieri, il più importante costruttore mondiale di navi da crociera e di yacht di lusso, dovranno rinunciare alle loro ferie d'agosto. La decisione è stata presa unilateralmente dall'azienda. Giuseppe Bono, classe 1944 ma piglio energico, che guida l'impresa a capitale pubblico dal 1993 ha travolto tutte le resistenze: stop di due settimane subito e 15 giorni di lavoro ad agosto.

Fincantieri ha un portafoglio ordini mostruoso e da mesi incontra difficoltà ad assumere operai specializzati e dunque sottolinea di non avere alternative. Ma la mossa di Bono infrange l'ultimo totem dell'industria fordista italiana. I sindacati sono molto irritati anche se riconoscono che la decisione aziendale rispetta la legge e che per evitare la diffusione del Covid 19 è opportuno fermare ora i cantieri. La decisione più che ricadute sindacali sta suscitando sconcerto nelle chat dei numerosi dipendenti Fincantieri che avevano già organizzato le vacanze estive. Fincantieri in un comunicato ha fatto notare che i dipendenti non perderanno nulla del loro reddito, né peseranno sulla cassa integrazione che finisce per gravare in parte sui conti pubblici.

