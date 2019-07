«E dopo l'intesa sui fondi ora rivedremo le materie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Barbara Lezzi, ministro per il Sud, il M5S ha vinto il primo round sull'Autonomia con la Lega?«Semmai un buon risultato lo ha portato a casa il Paese. Mercoledì sono passate le nostre proposte che non danneggiano il Sud e soprattutto tutelano anche il Nord. Abbiamo difeso la coesione nazionale».Come?«Nella bozza del ministro Stefani c'era un comma che faceva rimanere in Lombardia e Veneto le riserve di aliquote prodotte. Bene, è stato stralciato e abbiamo deciso che la parte eccedente di extragettito verrà ridistribuita in un fondo di...