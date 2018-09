È di Adria l'ottava persona deceduta per il virus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Cresce in Veneto il numero delle vittime delle zanzare killer che trasmettono il virus della Febbre del Nilo occidentale. All'ospedale di Adria è morta martedì scorso Marcella Sega di 91 anni. L'anziana era affetta da diverse patologie e il contagio ne ha aggravato lo stato generale portandola al decesso. È la seconda morte in Polesine nel giro di pochi giorni, direttamente riconducibile alla trasmissione del virus attraverso le punture di zanzare infette. L'ottava vittima in Veneto. Oltretutto la conferma della positività...