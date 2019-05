È contro aborto e gay, M5S molla il candidato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA Contro le unioni civili e l'aborto, dunque fuori dal Movimento. Sono stati due post al vetriolo a cancellare la candidatura a sindaco di Alessandro Murenu alle comunali di Cagliari. L'ennesima epurazione, decisa sulla base di posizioni non considerate in linea con il solco tracciato da Luigi Di Maio dopo il forum delle famiglie di Verona, stavolta pesa molto perché segna la definitiva ritirata degli stellati dalla disfida per il capoluogo sardo.«Non ci saranno candidati sindaci del M5s a Cagliari», è stato l'altolà consegnato...