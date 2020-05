Ciò che è successo con il bando Impresa sicura, rischia di ripetersi con i contributi per l'acquisto delle biciclette, visto che anche in questo caso si tratta di contributi limitati. Dal 4 maggio, infatti, si può avere un rimborso del 60 per cento del prezzo di acquisto di bici, monopattini elettrici, hoverboard e segway: il contributo non potrà però superare i 500 euro. Il bonus è rivolto a tutte le persone maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, città metropolitane e comuni con più di 50.000 abitanti e nei comuni delle città metropolitane anche se al di sotto dei 50mila abitanti. Attenzione però, per ottenere il rimborso lo scontrino non vale, ma serve la fattura. Possono essere acquistate biciclette (con o senza pedalata assistita), handbike e «veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica» sia nuovi sia usati, mentre il bonus non potrà essere utilizzato per gli accessori (ad esempio caschi, batterie, catene, lucchetti). Nella prima fase, dal 4 maggio fino all'inizio dell'operatività di una specifica applicazione web a cui per accedere serviranno le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si potrà comunque beneficiare del bonus. Nella seconda fase, quando l'applicazione sarà attiva, il contributo verrà versato al negoziante, che applicherà lo sconto al cliente che mostrerà il buono digitale generato dall'app.

