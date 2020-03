LA STRETTA

VENEZIA Cinque ore. Tanto è durato il divieto in Veneto di fare passeggiate oltre i 200 metri dalla propria abitazione, mentre la chiusura dei supermercati e dei negozi di generi alimentari annunciata per domani è finita in un limbo: scatterà il divieto di apertura domenicale o no? L'ordinanza firmata ieri dal governatore del Veneto Luca Zaia e pubblicata sul Bur nel primo pomeriggio è diventata sospesa poco dopo le 20, quando il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato un provvedimento valido sì su tutto il territorio nazionale, ma molto più blando. Per dire: il ministro ha chiuso i parchi ma ha tolto il limite dei 200 metri. Ossia: la corsetta si può fare ma solo «in prossimità della propria abitazione». Quanto ai supermercati, per il governo possono stare aperti. Ma lo saranno? Zaia si è riservato di decidere questa mattina dopo essersi consultato con l'ufficio legislativo della Regione. L'orientamento dei tecnici è che l'ordinanza di Zaia possa restare valida per due motivi: il primo è che da Roma non c'è stato un Dpcm, cioè un decreto del premier, che nella gerarchia delle fonti avrebbe rango superiore, ma solo un'ordinanza di un ministro; il secondo motivo è che solitamente hanno valore le norme più restrittive e quindi Zaia potrebbe tranquillamente chiudere la domenica i supermercati. Ma c'è un altro aspetto che lascia intendere che l'ordinanza di Zaia potrebbe essere dichiarata decaduta: i nuovi limiti di Speranza valgono da oggi al 25 marzo quando decadrà il Dpcm #IoRestoaCasa e saranno rinnovate le restrizioni. E nulla esclude, come invoca da giorni anche la Lombardia, che le misure possano essere inasprite.

Oggi come oggi, però, un disorientamento generale dei cittadini è scontato: ci dite cosa possiamo e non possiamo fare?

LE MISURE REGIONALI

Ecco cosa prevederebbe, da ieri e fino al 3 aprile, l'ordinanza di Zaia: 1) chiusura di parchi, giardini pubblici o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura; 2) la bicicletta può essere utilizzata solo per andare al lavoro o a fare la spesa; 3) la passeggiata non è vietata, ma dev'essere fatta sotto casa e lo stesso dicasi per chi porta fuori i cani e comunque a distanza non superiore a 200 metri; 4) nuove disposizioni per i bar nelle stazioni di rifornimento di benzina: aperti sempre in autostrada; dalle 6 alle 18 lungo le strade extraurbane secondarie; chiusi nei centri abitati; 5) chiusura la domenica di tutti i negozi di generi alimentari; 6) l'accesso ai negozi è consentito a una sola persona per famiglia salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone (l'anziano con la badante, la mamma con il bambino).

L'ordinanza del ministro Speranza firmata ieri sera dice più o meno le stesse cose di Zaia (si veda l'articolo a pagina 3), tranne che nella parte relativa al 200 metri e ai supermercati. Dopo aver letto il testo ministeriale, Zaia ha preso tempo: «Prendiamo atto dell'ordinanza del ministro Speranza. Per quanto riguarda le attività all'aperto, l'ordinanza è sostanzialmente in linea con quella della Regione del Veneto. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, rimando alla valutazione nel merito del provvedimento che domani mattina (oggi, ndr) effettuerò con lo staff del servizio legislativo e dell'avvocatura regionali. Tenendo conto che entro il 25 marzo il Governo dovrà comunque emanare un nuovo Dpcm».

LE POLEMICHE

«Mi spiace - aveva detto Zaia annunciando l'ordinanza - ma i dati ci fanno preoccupare, non abbiamo alternative, il mio primo obiettivo non è il consenso ma la salute dei veneti. E forse è ancora poco». Il governatore aveva riferito «l'angoscia dei lavoratori» e la preoccupazione degli imprenditori e, prevedendo la chiusura spontanea di tante imprese perché l'export è impossibile con le frontiere chiuse, aveva auspicato un intervento del governo. Il provvedimento di chiusura domenicale dei supermercati era però stato criticato: «La nuova genialata provocherà code e intasamenti, quindi affollamenti, come sta già accadendo in queste ore, quindi rischi inutili per migliaia di persone», aveva detto il sociologo e presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin.

EMERGENZA

Ieri il presidente della Regione ha lanciato l'allarme per la difficoltà di reperire il materiale. «C'è un'emergenza totale nell'approvvigionamento - ha detto - Il carico di respiratori che attendevamo dalla Svizzera è stato dirottato verso altri lidi, quello dalla Cina ci è stato soffiato da chi può arrivare con le valigie piene di soldi. Ci sono trattative per le mascherine che partono da un euro e arrivano a quattro. Ci chiedono il 100% senza gara. Chiedo alla Finanza: dobbiamo scovare chi se ne approfitta». E ha citato il cargo americano partito da Aviano con un carico di 500mila tamponi fatti a Brescia: «A noi li consegnano col contagocce, ma vi pare normale?».

Zaia si è mostrato poi irritato dalle polemiche sulle mascherine donate da Grafica Veneta: «Questo non è uno straccio di carta - detto sventolando la mascherina - Tra niente e questo è meglio questo. Possibile che in questo Paese se uno fa un'opera di bene significa che deve guadagnare? Lo facciamo per la povera gente che non può permettersi le mascherine». L'assessore Gianpaolo Bottacin ha specificato che ne sono arrivate 72mila giovedì sera e 120mila ieri mattina: «Immediatamente sono partiti i furgoni per ogni provincia, le priorità sono le case di riposo. In tanti hanno scritto vergogna perché hanno il simbolo del leone dicendo che è campagna elettorale. Non è così, il leone di San Marco è il logo dell'azienda che ce le ha regalate».

Alda Vanzan

