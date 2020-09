L'UNIVERSITÀ

VENEZIA I mesi di chiusura sono alle spalle, il covid è una presenza, ma un altro segnale di risveglio, dopo quello degli hotel, lo ha dato l'università Ca' Foscari. L'ateneo veneziano è stato il primo in Veneto a riaprire i battenti in presenza. Certo, una presenza limitata, contingentata al 48% degli spazi disponibili, ma che almeno ha permesso a 2500 studenti, quelli dell'area linguistica, di tornare a respirare scampoli di vita universitaria normale. Per gli altri c'è la possibilità di seguire le lezioni online, grazie ad una speciale regia che fornisce gli strumenti a docenti e studenti di interagire quasi come se si fosse a lezione.

Cauto, ma ottimista, il rettore uscente Michele Bugliesi: «Stiamo a vedere, oggi abbiamo cominciato, ci siamo attrezzati per configurare servizi fluidi ed efficaci, abbiamo sondato durante la chiusura le necessità degli studenti e abbiamo cercato di fare il possibile». Per ora sono 12mila le ore prenotate di lezione, ma onde evitare che ci fossero disparità di trattamento, agli studenti è riconosciuto un tetto di ore di lezione: «In maniera da garantire una turnazione durante le settimane e i mesi - continua Bugliesi -. Stiamo riempiendo le aule al 48%, disponendo gli studenti a scacchiera con obbligo di mascherina».

All'ingresso delle strutture il rischio covid è analizzato da termometri: «Abbiamo scanner per la temperatura e piccoli totem, per ora non c'è stato alcun caso». Mentre all'interno la disposizione degli strumenti consente la telepresenza e anche gli interventi diretti da parte di chi si trova al di la di uno schermo: «Le telecamere seguono il docente, ci sono microfoni ambientali, strumenti per condividere i contenuti e uno spazio per le domande, in maniera che lo studente possa alzarsi, intervenire e far sentire il proprio quesito anche a chi è a casa».

Un altro accorgimento adottato è quello della stanza anti covid: «In ogni plesso - prosegue il rettore - c'è una stanza riservata all'isolamento, nel caso in cui una persona accusasse i sintomi viene pregata di entrare in quest'area dove è prevista una assistenza psicologica in attesa che giunga il medico o la asl che illustri le linee guida». La sicurezza è garantita dal sistema di prenotazioni: «Sappiamo esattamente, grazie alle prenotazioni, chi entra e dove, quindi è possibile mappare le interazioni». Il lavoro organizzativo è stato dispendioso: «La parte della docenza con l'organizzazione dei contenuti è stata difficile, poi l'interazione e le tempistiche», spiega Bugliesi.

Le scelte strategiche adottate dal rettorato sono però piaciute a metà agli studenti, che rivendicano la necessità di interventi più corposi soprattutto per quel che riguarda il diritto allo studio. Roberto Gentilomo, rappresentante in senato accademico, plaude alla scelta universitaria di confrontarsi: «Era necessario far ripartire l'università, riportando gli studenti in aula. Siamo contenti di esser stati coinvolti nelle scelte, ma c'è bisogno di fare di più».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA