Le conseguenze del coronavirus sul settore turistico in Europa sono «devastanti» e «sono le piccole imprese a soffrire di più». L'Ue sta lavorando ad una «risposta comune», una sorta di passaporto sanitario per scongiurare accordi bilaterali che potrebbero penalizzare paesi come l'Italia. Così un portavoce della Commissione europea, tornando sui commenti del commissario Thierry Breton, sulla riunione dei ministri del Turismo Ue. Tra le misure allo studio ci sono linee guida per il funzionamento sicuro delle strutture turistiche in tutta l'Ue. In una teleconferenza tenuta lunedì, i ministri Ue competenti hanno sottolineato che il settore deve essere «una delle priorità» del fondo per la ripresa Ue (recovery fund). Una necessità ancora più enfatizzata con una dichiarazione congiunta dei nove Paesi dove il turismo «è un settore strategico». Oltre a un piano ad hoc' per il turismo e aiuti per aziende e regioni più colpite, nella dichiarazione firmata dal ministro Dario Franceschini, insieme ad altri otto colleghi, si ricorda il «ruolo chiave» dei trasporti aerei e il bisogno di «facilitare le operazioni di salvataggio delle compagnie aeree» e «misure di mobilità omogenee» a livello Ue.

