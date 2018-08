E Britney Spears pagò l'ex guardia del corpo per avances indesiderate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Donne accusate da uomini di molestie: è raro ma succede. Prima di Asia Argento, nel mondo dello spettacolo c'è stata Britney Spears. Rivolgendosi a un intermediario privato, la cantante nel 2012 pagò una ex guardia del corpo che voleva portarla in tribunale. Britney chiuse così con un patteggiamento la vicenda in cui stava per trascinarla Fernando Flores, che due anni prima l'aveva denunciata presso la Superior Court di Los Angeles, affermando di aver ricevuto avance indesiderate e che la Spears almeno una volta si era spogliata...