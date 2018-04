E Berlusconi fa saltare il piano di Matteo e Luigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) si insedi un governo stabile, in grado di durare una legislatura e rinviare troppo in là l'opa del Carroccio su tutto il centrodestra. Per tenere FI e Pd fuori gioco, Salvini ha bisogno di non mollare di un centimetro il rapporto con il M5S, ma dopo ieri qualcosa potrebbe cambiare.LA STORIAMa andiamo con ordine. Ieri al Cavaliere il leader della Lega, prima dell'incontro a palazzo Giustiniani con la Casellati, aveva proposto l'avvio di un tavolo sul programma con il M5S «con tutto il centrodestra»...