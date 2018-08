È bellunese lo gnocco più lungo del mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RECORDBELLUNO Con uno gnocco di patate lungo 1.037 metri Cesiomaggiore entra nel Guinnes World Records, il Guinness dei primati. È stata una giornata importante, quasi storica, per il comune di Cesiomaggiore (Belluno) che ieri è diventato protagonista a livello internazionale in quanto, grazie al volontariato, è entrato nel libro internazionale dei record per aver realizzato lo gnocco più lungo del mondo. Tanti gli ingredienti utilizzati: 250 chili di patate De.Co di Cesiomaggiore qualità Roko da pelare, cucinare e poi schiacciare. E...