LA CERIMONIA

ROMA Anche la cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario, nell'era Covid, va in scena in una versione inedita: 32 ospiti, a fronte dei 350 dello scorso anno, e rigidissimi protocolli, compreso il tampone prima dell'ingresso, al quale si è sottoposto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'annus horribilis, però, spiega nella sua relazione il primo presidente Pietro Curzio, ha un bilancio positivo dopo lo sforzo «per limitare i danni». Del resto il rendiconto si ferma a giugno scorso. I numeri sono drammatici e i problemi sempre gli stessi: 3 milioni e 300 mila processi pendenti al civile, 2 milioni e 670mila al penale. E una Suprema Corte che sforna 30mila sentenze civili e 50mila penali all'anno con 274 giudici anziché i 356 previsti. Curzio ricorda le parole dell'ex governatore della Bce Mario Draghi e i debiti che gravano sulle spalle dei giovani, aggiunge: «Per fare fronte alla crisi si è scelto di impegnare risorse economiche in misura impensabile fino a un anno fa». «Ma per ottenere dall'Europa i relativi finanziamenti - ha proseguito - è necessario tracciare un quadro di riforme, prima tra tutte della giustizia, che dia idonee garanzie di conseguire gli obiettivi prefissati». Il riferimento è all'arretrato fiscale e a quello dei ricorsi migranti. Sommati sono il 55% delle pendenze.

I REATI

Nella sua relazione Salvi pone l'accento sul pericolo costituito dal risorgere di razzismo e antisemitismo che, sottolinea, si saldano a nuovi mezzi di comunicazione, e dall'affermarsi di movimenti che si richiamano al suprematismo bianco. Allarme per l'aumento dei maltrattamenti sui minori, privati della «camera di compensazione della scuola», per l'aumento della fragilità di anziani e persone con patologie psichiche che vede in crescita la nomina di tutori. Curzio ha registrato l'exploit dei procedimenti per violenza di genere dopo il Codice Rosso, in calo invece gli omicidi volontari - 268 nel 2020, -13,5% rispetto ai 315 del 2019, ma i femminicidi aumentano, 112 lo scorso anno, ossia il 42 del totale.

Il Convitato di pietra della cerimonia è però Luca Palamara, l'ex toga rimossa per le nomine pilotate. Ieri l'Anm ha fatto quadrato attorno al Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, accusato, nel libro appena pubblicato dall'ex magistrato, di averlo incontrato per sponsorizzarsi e di aver emanato linee guida che escludono dall'azione disciplinare le attività di autopromozione. Linee guida che, invece, per Salvi, che le cita nella sua relazione, sono chiare e comunicate in «piena trasparenza» per le condotte non rilevanti delle toghe travolte dallo scandalo.

