«E adesso Londra diventerà il cavallo di Troia di Trump»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Con il risultato di questa sera la Brexit è tutt'altro che risolta: si entra ufficialmente nella Brexiternity. Più che una campagna elettorale è stata una «gara di impopolarità», un voto che «nessuno voleva ma che serviva per definire il futuro del Regno Unito» attraverso una scelta radicale tra un «populista di destra», come ce ne sono molti altri in Europa e un «predicatore di sinistra» che ha tutto ma forse ha fatto ragionare sul perimetro che si vorrà dare in futuro allo Stato per creare una società più giusta. Per Denis...