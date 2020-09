IL BOLLETTINO

VENEZIA Continua a crescere anche in Veneto il totale dei casi con tampone positivo: ieri sera il bollettino diffuso dalla Regione dava un incremento di 184. Dai 25.135 positivi di giovedì il totale era salito in atti a 25.499. In aumento anche le persone attualmente positive (+51). E, sia pure di una sola unità, è cresciuto anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Veneto le persone in isolamento adesso sono 7.572 (+47), di cui più di duemila nel Veronese.

Intanto il focolaio Covid nella Casa di cura di Porto Viro, in provincia di Rovigo, ha fatto altre due vittime: un novantenne e un ottantasettenne. Sale così a 8 il bilancio dei pazienti della struttura deceduti dopo avere contratto il Coronavirus.

Nel Trevigiano, invece, sessanta bambini sono finiti in quarantena e con loro anche una maestra. È successo all'asilo Maria Immacolata di Fontane, frazione di Villorba. L'allerta è scattata martedì, quando un bambino è stato messo in isolamento precauzionale. Di seguito, il tampone ha confermato il contagio del piccolo. E così il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca ha disposto la quarantena per tre gruppi di compagni. Per le famiglie dei bambini, invece, non è prevista la quarantena. I piccoli verranno sottoposto al tampone già nelle prossime ore. Potranno tornare a scuola solo quando l'esito sarà negativo.

