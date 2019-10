Duello tra il premier e Matteo In palio l'egemonia del centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Non è un caso che proprio ieri Giuseppe Conte abbia calzato l'elmetto e sia andato alla guerra contro Matteo Renzi. Di buon mattino, dopo aver letto la lettera di Renzi al Corriere della Sera, in cui il leader di Italia viva bocciava la manovra e parlava di «pochi spiccioli» per il taglio del cuneo fiscale, Nicola Zingaretti ha alzato il telefono e ha chiamato il premier.Il leader del Pd a Conte ha fatto un discorso che è suonato più o meno così: «Non si può continuare in questo modo, con Renzi che cannoneggia te e il...