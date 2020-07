IL RETROSCENA

ROMA Giuseppe Conte tira dritto. A dispetto degli altolà lanciati dai presidenti delle Camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico, da Silvio Berlusconi e Matteo Renzi e anche da diversi esponenti parlamentari della maggioranza, sarà il governo a decidere come spendere i 209 miliardi del Recovery Fund.

Così, anche se dice «ben venga la bicamerale, renderà più efficace il confronto», il premier resta dell'idea che al Parlamento spetterà dare indicazioni e, a inizio ottobre, votare il piano con cui spendere i fondi europei per il via libera finale. Ma a scrivere la lista degli interventi - e questa linea trova la benedizione di Sergio Mattarella che riconosce al governo il compito di decidere il piano e al Parlamento quello di valutare il lavoro svolto dall'esecutivo - sarà la task force già presente a palazzo Chigi: il Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae), presieduto da Conte, coordinato da Enzo Amendola e aperto a tutti i ministri e ai rappresentanti di Regioni e Comuni.

La prima riunione del Ciae si svolgerà in settimana. In vista dell'appuntamento che servirà per avviare la redazione del Recovery plan, da presentare alla Commissione europea entro il 15 ottobre, Conte ha chiesto ai ministri di cominciare a preparare la lista degli interventi per le materie di loro competenza.

Il pacchetto più grande sarà nelle mani di Roberto Gualtieri. In base al piano Progettiamo il rilancio già anticipato a Bruxelles, il ministro dell'Economia comincerà a dettagliare gli interventi per la lotta all'evasione con l'incentivazione della moneta elettronica (cashless), le misure a favore delle aziende (impresa 4.0 plus per chi investe in intelligenza artificiale), la riforma fiscale, etc.

Numerosi i dossier a carico della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e della responsabile delle Infrastrutture Paola De Micheli. La prima inserirà nel Recovery plan la riforma e semplificazione degli ammortizzatori sociali, la rimodulazione in chiave di politica attiva del reddito di cittadinanza, il rinnovo della disciplina Naspi, il salario minimo, la lotta alla contrattazione pirata, la detassazione dei rinnovi contrattuali, il nuovo welfare, la disciplina dello smart working, la lotta al precariato. De Micheli porterà al Ciae il potenziamento delle reti autostradale e ferroviaria e del trasporto pubblico locale (bus, metro e piste ciclabili), un piano per porti e aeroporti, la modernizzazione della rete idrica, il rilancio dell'edilizia urbana e rurale.

Un ruolo di primo piano toccherà anche al ministro dello Sviluppo. Stefano Patuanelli è stato incaricato da Conte di predisporre i progetti per lo sviluppo dell'economia circolare e la green economy (in condominio con Gualtieri), il nuovo piano nazionale dell'acciaio con il passaggio a centrali a gas o a idrogeno, misure per il sostegno dell'automotive con l'incentivazione delle auto meno inquinanti.

Corposi pure i dossier che porteranno le ministre dell'Innovazione e della Pubblica amministrazione (Pa). Paola Pisano ha in carico la rete nazionale in fibra ottica, il 5G, il rafforzamento della cybersecurity, gli investimenti per la robotica e i servizi di cloud, il superamento del digital divide. Fabiana Dadone, solo per fare qualche esempio, proporrà la sburocratizzazione della Pa con una riduzione dei tempi di adozione dei provvedimenti, l'interscambiabilità delle banche date dei vari dicasteri, la razionalizzazione dei data center.

Ce n'è poi per Luigi Di Maio (Esteri) con il sostegno all'export, per Dario Franceschini (Cultura e Turismo) con l'ammodernamento dell'offerta turistica e delle strutture ricettive, per Alfonso Bonafede (Giustizia) con la riforma del codice civile, del diritto societario e del processo penale e tributario, per Sergio Costa (Ambiente) con bonifiche e progetti acque pulite. E per Peppe Provenzano (Sud) con la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, incentivi al lavoro femminile e giovanile, etc.

SETTIMANA DI FUOCO

Conte non potrà occuparsi però solo del Recovery plan. In settimana il Parlamento è chiamato a votare lo scostamento di bilancio (serve la maggioranza assoluta) e a dare il via libera alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre. Ad agitare le acque arriveranno inoltre i dossier sui quali i rossogialli non trovano pace: la legge elettorale, con il Pd determinato ad andare avanti in barba allo stop di Italia viva, il rinnovo delle presidenze delle Commissioni parlamentari. E, immancabile, il Fondo salva Stati (Mes) sul quale ieri hanno incrociato le lame Renzi e il grillino Stefano Buffagni.

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA