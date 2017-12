Duelli tv, il proporzionale scompagina tutti i format

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Le scene madri, come quelle dei faccia a faccia tra Macron e Le Pen o del duello in prima serata tra Merkel e Schultz alla vigilia del voto tedesco a settembre, probabilmente non ci saranno nella nostra campagna elettorale in tivvù. Che rispetto al passato sarà tutta nuova. E non solo perché al maggioritario - che fu inaugurato dal braccio di ferro su Canale 5 nel 94 tra Berlusconi e Occhetto, buffamente pettinato come un'anziana signora piena di lacca - è subentrato il proporzionale all'italiana. Ma anche perché, in molti...