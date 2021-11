Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEBORGO VALBELLUNA (BELLUNO) Due vescovi in prima linea per difendere l'occupazione in un comune di 13mila abitanti, Borgo Valbelluna, che potrebbe perdere 800 posti di lavoro: quelli della Acc, a rischio chiusura, e quelli della Ideal Standard, a rischio delocalizzazione. Sono state le diocesi di Vittorio Veneto (che comprende anche il territorio di Borgo Valbelluna) e di Belluno-Feltre a organizzare, insieme al sindaco...