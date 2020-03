Due settimane fa, quando l'epidemia del coronavirus ha travolto il Veneto, su Facebook ha iniziato a girare un sarcastico messaggio diffuso da un gran numero di librai: «Per evitare il contagio ora è tempo di andare in posti poco frequentati. Le librerie, per esempio». Quindici giorni dopo lo scenario è decisamente peggiorato lasciando ben poco spazio all'ironia. Tra i commercianti, però, c'è chi ha deciso di rispondere all'emergenza in modo originale. Cristiano Amedei, titolare della libreria Minerva di via del Santo nel cuore di Padova, propone per esempio una vendita self service per i propri clienti. Il metodo è semplice: lui tiene le porte sempre chiuse per evitare ogni contatto, il cliente si serve da solo all'esterno e poi mette i soldi in una cassettina.

La parola-chiave è fiducia. Fiducia nel potere della cultura (a maggior ragione in un periodo dove molti sono costretti a stare a casa) e fiducia da rimettere in gioco tra le persone. «Chiunque può pagare secondo la propria onestà, nessuno andrà a controllarlo» spiega Amedei, mentre sistema oltre 200 libri nei due grandi scaffali davanti all'ingresso. Tra quei grandi armadi in legno sono stipate le storie di Camilleri e i romanzi di Buzzati e Calvino, un saggio sulla mafia e un ricettario di cucina. C'è di tutto e di più, e da mattina a sera chiunque può servirsi ad ogni ora.

La Minerva, nata 19 anni fa come libreria di storia locale, ora è punto di riferimento per chi cerca libri antichi e quadri d'epoca. Rimarrà chiusa almeno per tutta questa settimana, poi si vedrà. Intanto il titolare lavora all'interno, a porte chiuse, aggiornandosi e catalogando libri. «L'obiettivo - spiega - è evitare i rapporti ravvicinati. Da anni avevamo uno scaffale all'esterno, ma abbiamo potenziato con due grandi librerie e tantissimi volumi. Il nostro self service era nato come un modo simpatico per approcciare i clienti e in questi giorni difficili è diventato uno strumento prezioso. Confesercenti ha lanciato il progetto ConFiducia e io ho voluto aderire così. So che purtroppo per molti altri commercianti non è possibile realizzare iniziative del genere. Non lo facciamo per guadagnare, perché gli introiti principali rimangono quadri e libri antichi, ma per continuare a diffondere cultura». Da far circolare più del virus.

Gabriele Pipia

