L'INDAGINE

ROMA Una rete in Italia. Prima di arrivare a Nizza e uccidere tre persone nella cattedrale di Notre Dame, Brahim Aoussaoui ha trascorso 15 giorni in Sicilia, ospite di un parente. Come abbia raggiunto la Francia è ancora da chiarire, ma a questo punto il sospetto è che qualcuno lo abbia aiutato. Su questo si concentrano le indagini dell'Intelligence e dell'Antiterrorismo: ricostruire i contatti italiani del killer e tutti i suoi spostamenti. Da quanto emerso finora, sembra che durante la permanenza del nostro Paese il ventunenne tunisino, arrivato a Lampedusa il 20 settembre scorso, non abbia mai frequentato ambienti radicali e non abbia manifestato atteggiamenti estremisti. Dopo lo sbarco, Aoussaoui è stato portato nel centro di Contrada Imbriacola, l'hotspot dell'isola, affollatissimo. Il giorno dopo è salito a bordo della nave Rhapsody, utilizzata per la quarantena dei migranti, dove gli è stato dato il foglio della Croce Rossa che gli inquirenti gli hanno trovato in tasca dopo l'attentato.

L'APPRODO A BARI

Trascorsi quindici giorni, l'approdo a Bari. Aoussaoui è sceso dall'imbarcazione ed è stato fotosegnalato il 9 ottobre. Dai primi accertamenti è emerso che il giovane era diventato un musulmano praticante quando aveva 19 anni. Una trasformazione graduale che lo avrebbe portato in un primo momento ad allontanarsi dall'alcol e ad osservare rigorosamente le 5 preghiere quotidiane in una moschea del quartiere. Atteggiamenti che non erano sufficienti per le autorità tunisine per schedarlo come potenziale terrorista. Aveva lavorato per due anni come meccanico e con i soldi guadagnati si era messo in proprio a vendere benzina di contrabbando.

L'INCHIESTA

Anche secondo Intelligence e Antiterrorismo il killer, al momento dello sbarco in Italia, non era un terrorista strutturato, né un lupo solitario radicalizzato sul web. La sua fedina penale era pulita. Per capire cosa lo abbia spinto a uccidere in nome di Allah la procura di Bari ha aperto un fascicolo per associazione terroristica. Un secondo fascicolo - per ora senza ipotesi di reato - è stato aperto per quanto riguarda le procedure legate al provvedimento di respingimento adottato nei confronti del giovane. Si deve tornare il momento dell'approdo nel capoluogo pugliese. La prassi avrebbe previsto il trasferimento in un Cpr e il rimpatrio. Aoussaoui sarebbe dovuto rimanere in custodia per tre mesi, in attesa di essere rimandato in Tunisia. Invece, si è ritrovato con un foglio di via in tasca: un invito a tornare nel suo Paese entro 7 giorni. E invece Aoussaoui è rimasto in Italia: è andato a Palermo, dove si è fermato per due settimane. È stato ospitato e accudito da un parente. Per 15 giorni, ha raccontato l'uomo, il 21enne non ha avuto atteggiamenti sospetti. Poi è riuscito a raggiungere il confine con la Francia, a Ventimiglia o a Modane. Una delle tesi investigative è che sulle sue scelte possa avere influito il clima di tensione dopo lo scontro tra il presidente Macron e il leader turco Erdogan.

I COMPAGNI DI VIAGGIO

Per capire come il killer sia riuscito a raggiungere il confine e ad attraversarlo, gli inquirenti stanno sentendo tutte le persone con cui il giovane ha avuto contatti a bordo della Rhapsody e stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza utili. Ma le indagini si stanno anche concentrando sui 23 compagni di viaggio con cui Aoussaoui ha fatto la traversata dalla Tunisia all'Italia e in particolare su un soggetto che è stato segnalato nelle ultime ore dalle autorità tunisine. Sul punto saranno utili gli atti della procura di Agrigento, che lo ha iscritto sul registro degli indagati per immigrazione clandestina, una contravvenzione che viene elevata nei confronti di tutti i migranti irregolari che arrivano clandestinamente in Italia come prevede l'articolo 10 della legge Bossi-Fini. I pm, coordinati dall'aggiunto Salvatore Vella, hanno sequestrato il barchino, schedato e ascoltato tutti i profughi che erano a bordo. Anche se le operazioni erano state rese difficili dall'emergenza Covid, l'inchiesta punta a ricostruire nei dettagli il viaggio dalla Tunisia. Dettagli che potrebbero rivelarsi importanti per ricostruire eventuali legami sospetti di Aoussaoui.

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA