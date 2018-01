Due senzatetto muoiono di freddo a Rovereto e a Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ITALIA DIVISA IN DUEVENEZIA Il freddo al Nord ha già fatto le sue vittime: due senzatetto trovati senza vita a Rovereto e a Verona. Morti assiderati. Una nuova ondata di maltempo arriverà sul Nord con il weekend della Befana. Le precipitazioni si concentreranno su Piemonte e Lombardia, ma qualche fenomeno ci sarà anche sulle Prealpi venete, sul Veneto orientale e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro-Sud invece, clima primaverile. . È la previsione dei meteorologi per il prossimo fine-settimana.«Una nuova perturbazione in arrivo dalla...