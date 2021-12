LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Due concorrenti positive: il Covid irrompe anche in Miss Italia e costringe gli organizzatori al rinvio delle giornate finali previste a Venezia, con l'elezione online prevista domenica 19 dal Casinò. L'evento slitterà a gennaio.

«Sarà inusuale avere una Miss Italia 2021 eletta a inizio 2022, ma non è colpa di nessuno. Siamo certi di aver deciso nel modo giusto, la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze». Patrizia Mirigliani, patron della storica manifestazione arrivata all'82esima edizione, commenta così la notizia dello slittamento della proclamazione fissata a Ca' Vendramin Calergi, sede della casa da gioco veneziana, che per protagonista della serata in streaming avrebbe dovuto avere Elettra Lamborghini.

D'altra parte, che Miss Italia sia sempre stata uno specchio dei tempi, la patron del concorso l'aveva già sottolineato in occasione della presentazione della nuova formula digitale prevista per l'edizione di quest'anno, celebrativa dei 1600 anni dalla fondazione della città lagunare. Prima versione trasmessa soltanto via web e social: una rivoluzione al passo con i tempi, esattamente come quella operata da green pass, tamponi e quarantene in una fase stretta ancora nella morsa del Covid. «Le condizioni delle due ragazze positive sono abbastanza buone, rimangono in quarantena ma per non infrangere la privacy non posso riferire né dove alloggiano attualmente né di chi si tratta. Avevo già preventivato di effettuare tamponi ogni giorno, anche se per il tipo di evento in cui siamo coinvolti, all'aperto e non in uno studio televisivo, basterebbe, come per cinema e teatri, solo il green pass», continua Mirigliani, riferendosi alle modalità con cui il format ha scelto di svolgersi. Un viaggio tra le calli e i campi di Venezia, facendo conoscere al vasto pubblico attraverso una miniserie di 8 puntate, visibile sulla piattaforma Helbiz Live dal 13 dicembre scorci inediti e suggestivi per giungere fino all'interno di uno dei luoghi più iconici della realtà d'acqua, Palazzo Ducale.

Le venti finaliste, più le dieci Miss social (altra novità 2021), erano approdate in laguna il 12 dicembre per l'avvio delle riprese con il regista Giorgio Squarcia e con il coordinatore della conduzione del programma, l'ex inviato delle Iene Alessandro Di Sarno, in video in abiti settecenteschi. Quattro puntate sono state già realizzate e pronte per essere caricate di giorno in giorno sull'app, mentre le altre verranno registrate a gennaio, quando l'intera troupe tornerà in città per finire il lavoro bruscamente interrotto.

La piattaforma Helbiz Live in questi giorni sta trasmettendo le immagini spensierate delle finaliste in giro per Venezia, pronte a presentarsi in video anche attraverso spezzoni della loro vita quotidiana, divisa fra studio, lavoro e sport. Immagini di una Generazione Z che si muove tra social attitude e sensibilità ai temi ambientali. Tre Archi, Baia del Re, fondamenta Cannaregio, arrivando fino all'area marciana con la Piazza, il ponte dei Sospiri e i Giardinetti reali: queste alcune delle location scelte per le prime riprese, alla ricerca di un modello di bellezza nuovo, basato anche sull'originalità messa in campo dalle Miss. «Le due ragazze positive resteranno in albergo, in città, fino alla data che l'Ulss 3 dovrà stabilire. E seguiranno tutti i protocolli e le procedure sanitarie dettate. Nel frattempo le loro colleghe, risultate negative al tampone, hanno già fatto ritorno nelle proprie case», prosegue la patron Mirigliani, specificando come le giovani, in considerazione della situazione sanitaria presente nel Paese, non abbiano mai partecipato in questi giorni ad eventi a porte chiuse. «Una volta concluse le riprese, facevano subito ritorno in albergo». «Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto», ha tenuto a precisare il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Marta Gasparon

