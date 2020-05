GLI INCIDENTI

Con il traffico ritornano anche gli incidenti stradali e purtroppo anche le vittime: tre ieri mattina i decessi sulle strade del Veneto in poche ore.

NEL BELLUNESE

A Sedico, nel Bellunese, un motociclista verso le 11 mentre stava percorrendo l'Agordina ha centrato una cerva gravida: per Alessandro Bighignoli, veronese di 51 anni, non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Anche l'animale è deceduto insieme al cucciolo in grembo.

NEL TREVIGIANO

Incidente mortale anche sulla Noalese, all'altezza ristorante Busato, a Treviso verso le 10.30. Lo scontro è avvenuto tra una moto Suzuki e una Ford Ka. Il centauro è stato soccorso per un trauma cranico molto grave e una frattura del bacino, ma purtroppo è deceduto poco dopo in ospedale. La vittima si chiamava Alfio Alessandrini, 61 anni di Zero Branco. Alla guida della Ford un trevigiano di 56 anni. Il traffico è andato in tilt. Sul posto la stradale di Treviso.

NEL VICENTINO

Il terzo incidente a Scaldaferro, frazione di Pozzoleone, nel Vicentino verso le 7.30 del mattino. È morta una donna di 55 anni. Secondo le ricostruzioni stava camminando lungo via Bassanese quando è stata travolta da un'auto che proveniva da Marostica, guidata da un 25enne che stava andando al lavoro. Dopo il violento impatto il giovane si è subito fermato per prestare soccorso alla 55enne, P.S., originaria di Mantova e residente a Sandrigo, ma inutilmente.

Altri due incidenti ma solo con feriti, uno a Grantorto nel Padovano tra auto e camion e uno sull'A13 tra due tir.

