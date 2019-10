Due fratelli morti uno ha vegliato l'altro fino alla fine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAPADOVA Uno era disteso sul letto, l'altro riverso sul pavimento a pochi metri di distanza. Vivevano assieme da trent'anni in un appartamento nel cuore di Padova e molto probabilmente sono morti perché uno non ha più potuto prendersi cura dell'altro. Ha tutti i contorni di una tragedia dettata dalla solitudine quella che vede vittime due fratelli di origine altoatesina, Gianfranco e Giorgio Granello, da molti anni residenti nella città del Santo. Avevano 77 e 71 anni, vivevano in Riviera Paleocapa ed erano entrambi gravemente...