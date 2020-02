L'ALLARME

É allarme in Corea del Sud per il Coronavirus: i casi sono raddoppiati per due giorni di fila, fino a salire a 433. Mentre il ritmo dei contagi in Cina è calato, tra i più esposti all'epidemia c'è l'Iran, il cui ministro della Salute ha avuto un incontro all'Oms di Ginevra. Intanto, il Giappone continua a evacuare le persone dalla Diamond Princess, ferma nel porto di Yokohama.

In un raro messaggio il premier sudcoreano Chung Sye-kyun ha rassicurato sul contenimento dell'epidemia, chiedendo però la cooperazione per superare «la grave situazione». Non solo: «il governo interverrà con severità contro quelle azioni che interferiranno con gli sforzi di quarantena. Le autorità sanitarie hanno trovato due focolai: un ospedale di Cheongdo e una congregazione religiosa, la Chiesa di Gesù Shincheonji a Daegu, la quarta città del Paese con 2,5 milioni di abitanti. Entrambe le aree sono state definite «di attenzione speciale».

In Cina, la Commissione sanitaria nazionale ha annunciato che ci sono stati altri 109 decessi (per totali 2.345), con 397 nuove infezioni - ora sono 76.288 complessive - in netto calo. Pechino ha però rivisto al rialzo i dati vecchi. E in Iran, sale a cinque il bilancio delle vittime, mentre i contagi sono ora 28.

