Un immenso fungo colorato si alza all'improvviso e avvolge il centro di Beirut a partire dal quartiere del porto, semina morte e distruzione in un pomeriggio di fuoco il cui bilancio solo provvisorio di ieri sera contava almeno 30 morti e oltre 2.200 feriti, ma le squadre erano ancora alla ricerca di persone sepolte sotto le macerie. Scenari di guerra nucleare senza precedenti in una città pur tradizionalmente devastata da terribili attentati, al punto che il governatore di Beirut, Marwan Aboud, ha parlato di esplosioni che sembravano Hiroshima, di città disastrata e enorme entità di danni. Subito dopo, persone che correvano in tutte le direzioni come formiche terrorizzate, feriti che emergevano sanguinanti dai detriti, balconi scagliati a terra, divelti dalle facciate, finestre in pezzi e nuvole e tappeti di vetri anche in quartieri distanti chilometri.

La domanda ovvia è se si tratti di atto di guerra o di uno spaventoso incidente. La Casa Bianca fa sapere che segue da vicino l'evolversi della situazione. Il presidente Michel Aoun convoca una riunione urgente del Consiglio supremo di Difesa. E rimbalzano le reazioni dei due storici nemici che si confrontano sul territorio libanese, gli Hezbollah longa manus dell'Iran, e Israele. L'ipotesi che subito viene avanzata è che Israele abbia voluto fare tabula rasa degli esplosivi accumulati nei depositi delle milizie filo-iraniane. Ma non è così.

Nel porto si trova anche una base del comando Unifil non a caso nell'esplosione viene ferito a un braccio un militare italiano del contingente Onu in Libano e l'Unità di crisi della Farnesina si attiva per monitorare le presenze di connazionali nell'area e poi la Difesa informa che il contingente italiano di 12 militari è stato trasferito alla base di Shama e tuttavia Israele non azzarderebbe mai un attacco con possibili danni collaterali tra le forze Unifil. Né a sua volta Hezbollah avrebbe interesse a provocare attentati a Beirut in questa fase che coincide con la più grave crisi economica e finanziaria del Libano, mentre si propone come movimento di governo che stabilizza.

Quindi è la logica, oltre all'esito delle primissime indagini, a portare verso l'ipotesi dell'incidente catastrofico, la cui eco si è sentita fino a Cipro, a 200 chilometri sul mare, e a Damasco. Un testimone citato dalla agenzia AP, scaraventato a terra dalla furia esplosiva, descrive quanto ha visto come un vero horror show. Presto, a pronunciarsi ufficialmente è il direttore generale della Sicurezza libanese, Abbas Ibrahim, che davanti Tv sul luogo parla di un'esplosione generata in un deposito di materiali esplosivi confiscati. Ed è questa, al momento, l'ipotesi più accreditata. I racconti dei testimoni sono scioccanti. «Dai miei colleghi a Beirut arrivano resoconti terrificanti di case distrutte, macerie ovunque e fiumi di vetri sulle strade», dice Ilaria Masieri, capo dei programmi di Terres des Hommes in Libano e Palestina.«I soccorritori fanno fatica a farsi strada fra il caos e le macerie per raggiungere le zone più prossime alle esplosioni». Un'intera squadra di vigili del fuoco sarebbe scomparsa.

Secondo alcuni le deflagrazioni principali sarebbero state due. Gli ospedali, già sotto pressione per l'emergenza Covid, hanno richiamato tutti gli operatori e lanciato appelli alla popolazione per la raccolta sangue. Tra gli edifici distrutti anche quello, sempre nella zona del porto, dell'ex premier Sahid Hariri, rimasto illeso. E il caso vuole che il disastro abbia luogo proprio a tre giorni dall'atteso verdetto del Tribunale internazionale dell'Onu incaricato di giudicare il ruolo di quattro esponenti di Hezbollah nell'uccisione del leader libanese Rafik Hariri quindici anni fa, insieme a 21 persone, in corteo di macchine sulle strade di Beirut. Coincidenza che pure viene evocata sullo sfondo della duplice devastante esplosione.

