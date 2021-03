Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AVVISTAMENTOVENEZIA In una Venezia da una settimana in zona rossa, silenziosa e senza traffico, la natura riprende il sopravvento. Le acque limpide e calme del bacino di San Marco hanno accolto ieri mattina due delfini, arrivati per sbaglio, e presumibilmente nella notte, dal mare aperto. Una sorpresa per i veneziani. Che hanno immortalato - chi dal vaporetto, chi dalla riva di punta della Dogana - le pinne dorsali dei due esemplari....