LA STRATEGIA/2

ROMA «O Conte o morte». E' soprattutto palazzo Madama l'argine del presidente del Consiglio. «Io sono per Giuseppe Conte o per Conte Giuseppe, non altri», afferma la senatrice pentastellata Bottici. Il tam tam «se Renzi si sfila mai più un governo con lui» è partito di primo mattino. Quando il presidente del Consiglio ha fatto sapere di non essere disponibile ad un altro esecutivo con Iv. Crimi, Di Maio, Fraccaro, Patuanelli, Taverna, Bonafede ripetono lo stesso concetto in blocco.

Ma sotto traccia si registrano anche malumori per la linea adottata dai big. In primis per l'atto di sfida del premier, quell'aut aut di Conte a Renzi sul no ad altri esecutivi anche ad alcuni ministri è sembrato un azzardo. Una mossa che in diversi avrebbero evitato «perché spiega un esponente di primo piano del Movimento ha alimentato la tensione». Ma la reazione di Conte che ha puntato a rafforzare proprio la posizione del M5S che non avrebbe mai tenuto con un ridimensionamento della compagine pentastellata al governo viene interpretata anche come un via libera ad una lista del premier alle elezioni. «Bene Conte ma a questo punto vuol dire che ha una soluzione alla crisi», allarga le braccia un deputato. Altri azzardano la teoria «ha trovato i numeri in Parlamento». In realtà però non sono tutti allineati nella difesa ad oltranza del presidente del Consiglio.

NON VOTO

Nel Movimento c'è anche il partito del non voto, composto pure da una parte dei senatori che hanno fatto sapere di non essere disponibili a sacrificarsi all'altare del premier. I vertici M5S temono soprattutto il fronte no Mes'. Ovvero quei parlamentari che quando si è trattato di dare il via libera alla riforma del fondo Salva-Stati hanno preso carta e penna per scrivere a Di Maio e Bonafede annunciando la propria contrarietà. E non è un caso che nella chat interna a dire che «occorre salvaguardare i principi e le idee del Movimento e non gli uomini che non fanno parte del Movimento» siano molti dei no Mes'.

Di Battista non fa parte di questa squadra ma il malessere che al momento conta una ventina di deputati e una decina di senatori potrebbe essere determinante quando si tratterà di fare sul serio e trovare eventualmente i numeri per un governo alternativo.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA