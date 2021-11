Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Due giorni fa il Wall Street journal titolava: «I cinesi hanno comprato la fabbrica di droni militari italiani all'insaputa delle autorità». E ora Palazzo Chigi ha avviato il Golden power, la procedura per esercitare i poteri speciali in materia di aziende strategiche e armamenti, nei confronti della Alpi Aviation, società friulana produttrice di Uav (unmanned aerial vehicle), utilizzati per anni in Afghanistan...