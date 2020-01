Droni cinesi, aerei russi, brigate siriane in tutto il Paese è escalation militare

IL FOCUS

Il bombardamento aereo che ha causato la morte di trenta cadetti dell'accademia militare di Tripoli è stato inizialmente rivendicato da uno dei portavoce del generale Khalifa Haftar, Khaled Al-Mahjoob che, all'emittente libica Al Hurra Tv, ha affermato che gli allievi colpiti sarebbero stati «dei miliziani». Dopo qualche ora è arrivata però la smentita dell'attacco, sempre da parte del sedicente Esercito Nazionale Libico (LNA): un secondo portavoce di Haftar, Ahmed Al Mismari, ha negato durante una conferenza stampa che l'aviazione sia stata responsabile del bombardamento e ha precisato che «l'esplosione ha avuto luogo dall'interno e non dall'esterno».

«UN ATTENTATO»

«Tutti gli elementi inducono a pensare a un attentato terroristico contro i cadetti dell'Accademia militare a Tripoli», ha concluso Al Mismari. Conclusione che viene confutata da un video girato all'interno dell'accademia e che mostra i militari, in uniforme regolare, allineati sul piazzale, poco prima di essere colpiti dal cielo. Secondo alcuni esperti si tratterebbe di un missile Blue Arrow 7 (BA-79) lanciato da un drone da combattimento cinese Wing Loong-II. Non è la prima volta che mezzi di questo tipo vengono usati. Secondo l'agenzia Reuters (che a sua volta cita un rapporto investigativo delle Nazioni Unite), uno dei primi attacchi con un missile Blue Arrow 7 sarebbe avvenuto, infatti, lo scorso venti aprile. Il drone Wing Loong è sviluppato dal gruppo cinese Chengdu Aircraft Industry Group.

Ma i Wing Loong non sarebbero arrivati direttamente dal Paese asiatico: nel documento Onu si specifica che sebbene il missile BA-7 sia a disposizione solo di Cina, Emirati Arabi e Kazakistan, ma altri Paesi come l'Egitto, dotati di droni Wing Loong, potrebbero aver acquistato questo tipo di ordigno. Da notare che Egitto ed Emirati sostengono apertamente il generale Haftar.

Il governo di accordo nazionale di Tripoli (GNA), guidato da Fayez al-Serraj, invece, utilizza da giugno scorso i droni in dotazione dal 2014 all'esercito turco. Forse è stato proprio uno di questi droni utilizzato nell'attacco di risposta del GNA che ha colpito la base aerea nemica di al -Wattia, a circa 159 chilometri a sud di Tripoli. Fonti del Libyan National Army parlano di quattro soldati uccisi.

Nei fatti, dalla dichiarazione di invio di truppe turche, si è avuta una escalation militare sul terreno con un numero crescente di bombardamenti aerei e di artiglieria negli ultimi giorni. Anche se sul terreno al momento pare avere la meglio l'LNA, con piccoli avanzamenti verso la capitale. Almeno cinque i civili uccisi nelle ultimi giorni nell'area di Sidra Road, a sud di Tripoli, riferisce il portavoce della Mezzaluna Rossa, Asaad Jaafar.

IL PRIMO MILIZIANO MORTO

La zona, però - dice sempre Jafaar - non è raggiungibile a causa dell'intensità dei combattimenti. Ed è giunta anche la notizia del primo miliziano siriano che sarebbe morto in combattimento: si tratta di Ahmad al-Malla, arrivato in Libia con la Brigata Sultan Murad. La Sultan Murad è una brigata principalmente composta da turkmeni nata nel 2013 nel governatorato di Aleppo. Fa parte delle milizie del cosiddetto TFSA (Turkish Backed Free Syrian Army).

Nei cieli si registrano anche movimenti di aerei russi con triangolazioni Mosca-Latakia (Siria) e Bengasi. Nelle ultime ore è atterrato un Ilyushin Il-76MD utilizzato per evacuazioni mediche e un Tupolev M154.

Cristiano Tinazzi

