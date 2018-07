Droga mortale con lo shampoo, 7 indagati in Polesine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO Sono scattate ieri mattina le misure cautelari per sette persone, indagate per spaccio di cocaina, eroina, metadone e marijuana, nell'ambito dell'indagine Surviving 2016, così chiamata perché avviata immediatamente dopo il ricovero per overdose, nel dicembre di due anni fa, di una 44enne rodigina, spentasi poi il marzo successivo, e dopo l'arresto del 30enne Nicola Gasparetto, che si era allontanato da casa della donna dopo aver chiamato i soccorsi, cercando di disfarsi di 18 grammi di cocaina. Per lui è poi scattata anche l'accusa...