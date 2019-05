Drammatica rissa, arrestati 4 studenti Erasmus italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMAROMA Una serata tra giovani come tante, iniziata nel divertimento e nell'eccitazione dei locali e della movida, tra risate e bevute, e finita all'alba con le sirene dell'ambulanza e delle volanti della polizia, un ragazzo spagnolo ricoverato in ospedale in gravi condizioni e quattro studenti italiani in Erasmus arrestati e portati in manette in commissariato: la tranquilla città di Cadice, in Andalusia, nel sud della Spagna, è diventata per una sera teatro di una violenza senza senso, immortalata anche in un video shock che ha...