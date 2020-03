IL CASO

VENEZIA L'emergenza adesso è nelle 360 case di riposo del Veneto dove i 30mila ospiti sono sempre più esposti al contagio. Al momento, gli anziani positivi al coronavirus sono 336 e quelli purtroppo deceduti sono 30. I dipendenti positivi sono invece 211. «Molti dipendenti sono risultati positivi al coronavirus, le strutture cominciano ad essere in affanno», ha detto l'assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin.

Gli anziani da settimane non possono più ricevere le visite dei figli e dei nipoti, rinchiusi in una stanza per evitare di ammalarsi, ormai adottati dagli infermieri e dagli oss, gli operatori socioassistenziali. È merito loro se, con il tablet o uno smartphone, i vecchietti riescono ancora a comunicare con le rispettive famiglie. Solo che la malattia sta cominciando a preoccupare. Ci sono focolai un po' in tutte le strutture.

IL RECORD

Il record a Merlara, in provincia di Padova, dove ieri nella stessa struttura sono morti 3 anziani - non ancora contabilizzati nel riepilogo regionale - per un totale di 15, dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Esattamente la metà dei deceduti in tutte le case di riposo della regione. Dai dati forniti dall'assessorato al Sociale, come si può vedere la tabella, la provincia più colpita è quella padovana con 145 ospitati accertati positivi al Covid-19 su un totale di 336. Tra l'altro, non ci sono solo gli anziani, anche gli operatori si stanno sempre di più ammalando. All'Ulss 7 Pedemontana sono 63 i dipendenti dichiarati positivi. Il che significa che il personale contagiato deve stare a casa, sperando di cavarsela con la quarantena.

«Stiamo facendo un monitoraggio, tutti i giorni sentiamo tutte le case di riposo - ha detto l'assessore regionale Manuela Lanzarin - Abbiamo diversi focolai nel trevigiano, nel padovano, nel vicentino, anche nel bellunese. Il virus è entrato in più strutture». L'assessore ha detto che «la maggioranza degli anziani è rimasta all'interno delle case di riposo» e che «solo quelli le cui condizioni si sono aggravate sono stati portati in ospedale. La nostra intenzione, per chi rimane nelle case di riposo, è di tenere questi ospiti isolati così da evitare la diffusione del contagio».

PROTEZIONI

L'assessore ha riferito di aver affrontato il tema delle mascherine nella teleconferenza con i direttori generali delle Ulss. «Le indicazioni sono di fornire i Dpi, i dispositivi di protezione individuale, anche agli anziani. Stiamo parlando delle mascherine chirurgiche ma anche di riservare attenzione per altri dispositivi dove ci sono situazioni più gravi».

Gli anziani si ammalano, alcuni muoiono. Ma c'è anche il problema del personale. «Nelle strutture molti dipendenti sono risultati positivi al coronavirus, ci sono strutture che stanno andando in affanno», ha detto l'assessore Lanzarin. Il problema è sostituire i dipendenti che, positivi, sono a casa in quarantena. «Stiamo cercando di ricorrere al personale delle cooperative sociali - ha detto l'assessore - Ma stiamo anche ragionando sulla possibilità di ricorrere al personale delle strutture semiresidenziali, ora chiuse, che si trova a casa e al momento non lavora. In alcune strutture, invece, è entrato il volontariato, come ad esempio la Croce rossa».

Intanto dalle sigle venete di Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop, Fp Cgil, Fp Cisl, Fisascat arriva l'appello per la sicurezza: «Chiediamo che alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi essenziali di cura e assistenza alle persone, come di quelli di pulizia e sanificazione, siano garantiti i dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, occhiali protettivi, camici. Solo così si potrà continuare ad assicurare in sicurezza servizi indispensabili ai cittadini e alla comunità».

IN CONSIGLIO

Ieri la Prima commissione del consiglio regionale del Veneto ha esaminato la prima variazione al bilancio regionale di previsione 2020-2022. Presentato dall'assessore Gianluca Forcolin, il provvedimento prevede, tra i vari interventi, 1 milione di euro per l'impiantistica sportiva, 12 milioni per la messa in sicurezza della rete viaria, 800mila euro a favore del comparto dei miticoltori e della pesca. Stanziamenti che l'opposizione contesta. «Il bilancio non può che essere condizionato dall'epidemia Covid 19 - ha detto il capogruppo del Pd, Stefano Fracasso - Pensiamo, ad esempio, alle case di riposo che hanno bisogno di aiuti concreti per supportare le difficoltà con le rette, per garantire la sanificazione degli ambienti, e soprattutto per supplire alla carenza di personale e dei servizi educativi. Dobbiamo aiutare le famiglie perché il numero di indigenti sta crescendo e ci sono molte persone che faticano a sostenere i loro bisogni primari».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

