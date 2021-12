LA DISGRAZIA

SONDRIO La montagna che tanto lo aveva fatto innamorare e che era la passione di famiglia, alla fine se l'è portato via. Jacopo Compagnoni, scialpinista e fratello dell'ex sciatrice olimpica Deborah, è morto ieri dopo essere stato travolto da una valanga in Valfurva, in provincia di Sondrio. Il 40enne è deceduto all'ospedale di Sondalo, dove era arrivato in gravi condizioni trasportato dall'elisoccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Compagnoni con un amico stava scendendo intorno alle 12 con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2.850 metri di quota, quando è avvenuto il distacco. La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri. L'altro uomo, illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112. È così intervenuto l'elicottero dell'Areu ma anche le squadre della Stazione di Valfurva della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Cnsas Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf Soccorso alpino Guardia di finanza e un'unità cinofila da valanga. In brevissimo tempo Jacopo è stato estratto dal manto nevoso che lo aveva travolto ed era ancora in vita, seppur in condizioni molto critiche. Durante il breve tragitto la situazione è ulteriormente precipitata e pochi minuti dopo il suo arrivo all'ospedale di Sondalo è deceduto.

IN MONTAGNA

Jacopo Compagnoni era uomo di montagna perché se nasci a Santa Caterina e porti quel cognome lì, ce l'hai scritto nel Dna. La sorella Deborah nello sci su pista ha collezionato allori sulle piste di mezzo mondo, Jacopo aveva declinato quella passione diversamente diventando guida alpina, unico dei 29 nipoti Compagnoni a seguire le orme dei quattro fratelli: Luigi, Vittorio, Giuseppe (ex azzurro) e Giorgio, papà di Deborah e Jacopo. «Anche lui era maestro di sci, come tutti i nipoti Compagnoni - racconta Angelo Caciotto, sindaco di Santa Caterina Valfurva, ma anche zio di Jacopo avendo sposato una delle sorelle di papà Giorgio -. Da ragazzo aveva fatto anche lui le gare, ma poi aveva scelto la sua strada, seguendo le orme del nonno che per anni è stato lo storico gestore del Rifugio Pizzini, di proprietà del Cai Milano e che oggi è gestito da Claudio Compagnoni, figlio di Luigi. Incastonato in una splendida conca glaciale con a Nord il Gran Zebrù, a Est il ghiacciaio del Cevedale e a Ovest verso l'elegante piramide del Pizzo Tresero. Lassù Jacopo si era innamorato della montagna, del ghiacciaio dei Forni e degli splendidi paesaggi e per questo aveva deciso di diventare guida alpina.

LA COMPAGNA

Jacopo abitava a Santa Caterina dove viveva con la compagna, da cui aveva avuto due figli ancora piccoli. «Ricordi? Era uno diretto, si impegnava a trovare soluzioni perché fare la guida alpina oggi non è facile», conclude lo zio. La sorella Deborah è stata forse la più grande campionessa dello sci alpino italiano avendo vinto tre ori olimpici e tre mondiali, una Coppa del Mondo di gigante e 16 gare vinte in Coppa del Mondo. «Deborah Compagnoni è sconvolta, sta malissimo, come si può immaginare, per suo fratello - riporta l'amica e manager Giulia Mancini -. Lei è sempre stata legatissima a Jacopo, il fratello più piccolo. Aveva due bambine che Deborah adora». Un dolore «indescrivibile, sottolinea Mancini. «Jacopo era una guida alpina, come lo è il padre. Si sa che la montagna dà e la montagna toglie, che la montagna ha i suoi pericoli, ma non ci aspettavamo una cosa così terribile. Oltre a Jacopo, che è il più piccolo, Deborah ha anche un altro fratello, Yuri, che è più vecchio di lei ed è il suo allenatore. Siamo tutti sconvolti».

Poco dopo la conferma ufficiale della tragica notizia sui social sono apparsi i primi messaggi di cordoglio. Tra questi quello dell'Associazione degli atleti olimpici che hanno espresso la loro vicinanza e le loro condoglianze alla sorella Deborah, tre volte campionessa olimpica e tre volte campionessa del mondo. Cordoglio e affetto per tutta la famiglia Compagnoni, anche dalla Scuola di sci e snowboard di Santa Caterina Valfurva. E ancora, in serata è arrivato il cordoglio della Fisi: «Il presidente Flavio Roda, e tutta la Federazione Italiana Sport Invernali sono vicini a Deborah e alla famiglia Compagnoni nel momento di questa tragica perdita».

Giacomo Nicola

