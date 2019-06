Draghi: tassi zero contro la crisi Ue Illegali i mini-Bot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTABRUXELLES La Bce è preoccupata per l'andamento dell'economia e cerca di contrastare i rischi di peggioramento. Così nella riunione dei vertici a Vilnius, Mario Draghi annuncia che la banca centrale sposta in avanti di almeno sei mesi l'indicazione di politica monetaria (forward guidance): ora prevede che i tassi resteranno ai livelli attuali «almeno fino a tutta la prima metà del 2020» non più fino a tutto il 2019. A gennaio la Bce indicava che i tassi non sarebbero aumentati prima dell'estate 2019; a marzo aveva indicato il...