ROMA «C'è Omicron che ha capacità di contagio nettamente superiore alle altre varianti, da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, in Regno Unito diffusissima, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci sia molto da riflettere su questo».

Il tono è un po' andreottiano. Sornione e liquidatorio quanto basta per replicare alla vicepresidente della Commissione Ue Vera Jourova che il giorno prima, con il sopracciglio alzato, aveva pubblicamente bacchettato il governo per non aver detto nulla dell'ordinanza che impone tampone e quarantena anche ai non vaccinati provenienti dai Paesi europei. Mario Draghi affronta la questione nel corso del consueto discorso alla Camera che precede i consigli europei, e alla Jourova manda a dire che «noi vogliamo difendere e difenderemo questa normalità con le unghie e con i denti».

Per sottolineare il lavoro fatto dall'esecutivo per frenare la pandemia il presidente del Consiglio snocciola i dati. «Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia racconta è 297 mila. Dodici mesi fa erano 675 mila, nonostante un livello di restrizioni molto maggiore. Le persone ricoverate sono 8.026. Il 14 dicembre 2020 erano 30.860. Negli ultimi sette giorni ci sono stati in media 95 decessi al giorno. Nello stesso periodo di un anno fa erano stati 629».

Il merito, sottolinea, è della campagna vaccinale e dei 46 milioni di italiani vaccinati almeno con due dosi. «Dobbiamo essere prudenti», «ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri» ma fate la terza dose, è l'invito. Di pandemia si parlerà al consiglio Ue di oggi e domani, ma il dibattito probabilmente non verterà sulla mancata comunicazione preventiva dell'Italia, quanto sulla possibilità di porre l'obbligo vaccinale, vista la situazione in alcuni Paesi. D'altra parte, sottolineano proprio a Bruxelles, è «diritto individuale» degli Stati membri prendere decisioni simili a quella assunta dall'Italia e altri Paesi, come Irlanda e Portogallo, che obbligano già a tampone e quarantena i non vaccinati. Senza contare che la misura decisa dal ministro Speranza è limitata al 31 gennaio e non impatta su Schengen come invece sembra preoccuparsi la bozza delle conclusioni del Consiglio Ue nella quale si invitano i Paesi a «non ostacolare in maniera sproporzionata la libertà di movimento»

Archiviata così la faccenda, Draghi si concentra sui temi dell'agenda europea e soprattutto sul nodo-migranti che in numero «rilevante» continuano ad arrivare sulle nostre coste. Il presidente del Consiglio esclude intesa in Ue «che possa avere come unico punto quello delle migrazioni secondarie». Critica la Bielorussia che li usa come «strumento di pressione» e cita Papa Francesco per criticare la Ue che «deve dimostrarsi all'altezza dei propri valori». Il duro giudizio di un convinto europeista vale doppio. Anche perché Draghi striglia Bruxelles anche quando dice che «servono meccanismi decisionali efficaci in materia di politica estera e difesa». Il passaggio avviene quando Draghi dice che il Consiglio Ue dovrà dare un parere anche sulla bozza iniziale della Bussola strategica, un documento per la costruzione di un embrione di Difesa comune Ue complementare alla Nato.

La giornata parlamentare di Draghi, tra Camera e Senato, si è interrotta a metà giornata per la consueta colazione di lavoro al Quirinale che precede i vertici Ue. Draghi, e buona parte dei ministri, sono stati ricevuti da Sergio Mattarella nel giorno in cui i contagi sono stati 23.195, i decessi 129 e il tasso di positività è arrivato al 3,7%.

Nella replica al Senato, Draghi parla anche del caro bollette e rivendica di aver messo a bilancio circa 8 miliardi in sei mesi «per proteggere gli strati più deboli della popolazione». Ma è sul compito più importante che è stato affidato al suo governo, l'attuazione del Pnrr, che si sofferma dicendo che l'Italia «si è rafforzata» in Europa e nel mondo, ma che «dobbiamo essere profondamente responsabili» perché «altri Paesi europei hanno tassato i loro cittadini per dare soldi all'Italia».

L'aula di Palazzo Madama, come fa notare il senatori di FdI Francesco Zaffini, «applaude a rotazione», ovvero a seconda dei temi affrontati da Draghi. Su uno, la revisione del patto di stabilità, l'emiciclo si ritrova compatto quando il presidente del Consiglio dice che quelle regole «si sono dimostrate pro-cicliche e dannose», e ricorda anche di avere iniziato a dirlo già nell'ultima fase alla presidenza della Bce, ma «ora ne sono ancor più convinto».

Marco Conti

