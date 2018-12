Draghi: no ai sovranismi ora le riforme per l'euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISCORSOROMA Ha smontato pezzo dopo pezzo tutte le teorie sovraniste. Senza alzare la voce, senza proclami, senza slogan. Come d'altronde è per lui usuale. Ma il discorso pronunciato ieri da Mario Draghi alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa dove è andato per ricevere un dottorato honoris causa in economia, ha la valenza di una pietra tombale sulle nostalgie di un passato che solo chi ha la memoria corta o non conosce bene la storia economica può rispolverare e rivestire di tessuti pregiati. «Fra un mese si celebra il ventesimo...